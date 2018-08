Meerderheidspartij WIT helemaal klaar voor kiesstrijd 23 augustus 2018

02u33 0

Meerderheidspartij WIT heeft haar kieslijst klaar. 'WIT werkt', zo luidt het motto. "Onze schepenen en raadsleden hebben voortreffelijk werk geleverd. We beloven dat onze kandidaten in de toekomst met dezelfde gedrevenheid zullen werken. Integriteit, openheid en teamwerk zijn onze kernwaarden", klinkt het. "De kandidaten moeten geen belangen verdedigen van een of andere politieke zuil. WIT is dus onafhankelijk." Jan Bekaert, huidig eerste schepen, is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Hij haalde zes jaar geleden al de meeste voorkeurstemmen. Lijstduwer is Willy Hosten, op de tweede plaats staat schepen Celesta Muylle. Van de 23 namen op de lijst zijn er dertien nieuwe. "Ons programma stellen we in september voor. We willen onder andere een oplossing voor de parkeerproblematiek en de wateroverlast in Bekegem, en de realisatie van een nieuw containerpark en de site van het jeugddorp in Eernegem." (TVA)