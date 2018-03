Maria Buffel blaast 103 kaarsjes uit 27 maart 2018

Maria Buffel vierde haar 103de verjaardag. De oudste inwoner van Ichtegem woonde nog tot voorbij haar 101 thuis. "Ik ben steeds goedgezind", verklapt ze haar levensgeheim. Maria is geboren in Zedelgem en verhuisde na haar huwelijk met Modest Verbeke in 1945 naar Ichtegem. Samen trokken ze als seizoenarbeiders naar de Franse bietenvelden. Later werkte Maria als huishoudster. Modest overleed al in 1984. Het koppel heeft twee kinderen: zeventigers Hubert en Lianne. Maria heeft ook twee kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en vier achterachterkleinkinderen.





