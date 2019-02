Man met glaasje te veel op vlucht voor politie JHM

03 februari 2019

14u06

Omdat hij een glaasje te veel op had, vond een 58-jarige man uit Tielt er zaterdagnacht niets beter op dan met hoge snelheid weg te vluchten van de politie. De feiten gebeurden rond 1 uur langs de Torhoutbaan in Ichtegem. De politie merkte de wagen van L.G. op die langs de kant van de weg stond in de Keibergstraat. Op het moment dat de politie hem wilde controleren ging de man er aan hoge snelheid vandoor. Na een korte achtervolging kon L.G. aan de kant worden gezet langs de Torhoutbaan richting Torhout. Hij legde een positieve ademtest af en speelde zijn rijbewijs voor 6 uren kwijt.