Man (27) riskeert 4 jaar cel omdat hij bijna vriendin wurgde 04 mei 2018

02u38 0 Ichtegem Een 27-jarige man staat in de Brugse rechtbank terecht voor poging tot doodslag op zijn 45-jarige vriendin. De feiten speelden zich op 27 december vorig jaar af in de woning van het slachtoffer in Ichtegem. Het Openbaar Ministerie vorderde 4 jaar cel.

Tommy V. startte in januari een relatie met de vrouw en ging nadien bij haar inwonen. "Een jaar lang maakte mijn cliënte een thriller mee", aldus de advocaat van het slachtoffer. "Ze werd fysiek en psychologisch geterroriseerd. Haar kinderen waren in de woning, toen hun moeder werd afgetroefd." V. was telkens onder invloed van alcohol toen hij z'n vriendin toetakelde. "In april sloeg hij mijn cliënte twee gebroken ribben. In augustus werd hij het huis buitengezet, maar dat hield hem niet tegen. Hij trapte een gat in het glazen schuifraam en drong zo binnen." Eind vorig jaar kwam het opnieuw tot een ruzie, omdat het slachtoffer met haar twee kinderen naar de cinema was geweest zonder V. De man wurgde haar met haar eigen sjaal. Hij stopte pas toen de vrouw buiten bewustzijn was. Volgens haar advocate wilde V. haar doden, maar dat ontkent de man met klem. "Ik zie haar nog steeds graag. Ik besef dat ik een ander persoon word als ik gedronken heb en wil me laten behandelen." Uitspraak op 24 mei. (SDVO)