Man (27) krijgt vier jaar omdat hij vriendin bijna wurgde 26 mei 2018

02u25 0 Ichtegem Een 27-jarige man heeft in de Brugse rechtbank vier jaar cel gekregen voor poging tot doodslag op zijn 45-jarige vriendin.

De feiten speelden zich op 27 december vorig jaar af in de woning van het slachtoffer in Ichtegem. Tommy V. startte in januari een relatie met de vrouw en ging nadien bij haar inwonen. "Een jaar lang maakte mijn cliënte een ware thriller mee", aldus haar advocaat. "Ze werd fysiek en psychologisch geterroriseerd. Meermaals waren haar kinderen in het huis aanwezig." Tommy V. was telkens onder invloed van alcohol op de momenten dat hij zijn vriendin toetakelde. Hij gooide haar huis vol met tuinafval en goot zelfs een vuilniszak leeg over de vrouw. Eind vorig jaar kwam het opnieuw tot een ruzie omdat de vrouw met haar twee kinderen naar de cinema was geweest zonder Tommy V. De man wachtte haar thuis op en probeerde haar te wurgen met haar eigen sjaal. Hij stopte pas toen de vrouw buiten bewustzijn was. Tommy V. heeft altijd ontkend dat hij haar wilde doden. Hij verscheen geboeid voor de rechter en zal wellicht tegen zijn straf beroep aantekenen. (SDVO)