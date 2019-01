Lokaal CD&V-voorzitter Frederiek Vermeulen mag Kamerlijst duwen Timmy Van Assche

26 januari 2019

Ichtegem Frederiek Vermeulen, pas in 2017 lokaal voorzitter van CD&V geworden en nu fractieleider in de oppositie, mag op 26 mei de Kamerlijst duwen.

CD&V West-Vlaanderen presenteerde de modellijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. Dat Hendrik Bogaert de kamerlijst zou trekken, was al bekend. Maar een opvallende naam vervult de plaats van lijstduwer: Frederiek Vermeulen. Hij is aan een stevige opmars bezig binnen CD&V, waar hij zich in 2004 bij aansloot. In 2017 raakte hij verkozen als voorzitter van de Ichtegemse CD&V en pas vorig jaar nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Niet ex-burgemeester Karl Bonny werd als fractieleider voor de oppositiebanken aangeduid, maar wel Vermeulen. En nu mag de geboren Oostendenaar zich smijten als lijstduwer voor de kamer. In een verder verleden was de 35-jarige christendemocraat voorzitter van de Leuvense studentenraad en lid van de jongerenwerking van de Europese Volkspartij. Op vandaag werkt hij in Parijs als senior officer bij de European Securities and Markets Authority, een onafhankelijke EU-waakhond voor de financiële markten. Naast Bogaert en Vermeulen staan ook Nathalie Muylle (Roeselare), Franky Demon (Brugge), Roel Deseyn (Kortrijk) en Lies Deseure (Veurne) op de kamerlijst.