Lindsay’s Chocolates opent de deuren: “Ik maak al mijn pralines en chocoladefiguren zelf” Timmy Van Assche

13 december 2018

12u57 0 Ichtegem In de Stationsstraat 96 opent Lindsay’s Chocolates de deuren. De Eernegemnaars die van zoetigheid houden, hebben na vele jaren eindelijk opnieuw een lekker adresje.

België is het chocoladeland bij uitstek. Toch hadden de inwoners van Eernegem zowat tien jaar lang geen chocoladezaak in hun gemeente. Maar daar komt nu verandering in: Lindsay Veryser opent dit weekend de deuren van haar eigen chocoladewinkel. “Ik maak al mijn pralines en chocoladefiguren zelf. Hiervoor gebruik ik chocolade van het bekende Belgische merk Callebaut. Ik ben van opleiding chocolatier. Ik studeerde aan Ter Groene Poorte in Brugge en werkte in verschillende ateliers. Ik was al twee jaar zelfstandig actief in bijberoep: mensen konden bij mij steeds bestellingen plaatsen. Nu open ik mijn eigen winkel én atelier. Het is een grote stap, maar ik heb er ongelooflijk veel zin in."

Het aanbod pralines is zeer fraai, met een twintigtal verschillende soorten. Denk bijvoorbeeld aan klassiekers met praliné, botercrème, nootjes en speculoos, maar ook feestelijke variaties met pakweg Grand Marnier-likeur. Om het helemaal af te maken, verkoopt Lindsay ook snoepjes en koekjes.

Het ondernemen zit de familie trouwens in het bloed. Nonkel Ronny is zaakvoerder van Huis Veryser in de Torhoutsesteenweg in Oostende, specialist in huishoudartikelen. En papa Danny heeft zijn eigen sanitair- en chauffagebedrijf in Diksmuide. Komend weekend houdt Lindsay alvast een opendeur in de Stationsstraat 96. De winkel is op zaterdag open van 9 tot 18.30 uur en op zondag van 9 tot 14 uur. Verder is de speciaalzaak geopend van 14 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en vrijdag. Alle info: 0495/53.85.33.