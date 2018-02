Lieven Cobbaert lijsttrekker Open Vld 01 februari 2018

02u37 0

Lieven Cobbaert werd unaniem verkozen tot lijsttrekker van Open Vld. De 32-jarige kabinetsmedewerker van viceminister-president Bart Tommelein kan met zijn team een belangrijke rol spelen in de kiesstrijd. Momenteel tellen de liberalen zes zetels, evenveel als meerderheidspartij WIT en slechts eentje minder dan CD&V. Cobbaert trok de lijst ook in 2012 en haalde toen 1.541 voorkeurstemmen, het hoogste aantal na schepen Jan Bekaert (1.766). Cobbaert zetelt sinds 2007 in de gemeenteraad.





"We hopen te kunnen uitgroeien tot grootste partij, maar willen vooral actief mee besturen. De komende weken werken we een programma uit op maat van onze inwoners en stellen we een sterke lijst samen. Het is tijd dat Ichtegem opnieuw een dynamische ploeg aan het roer krijgt, die effectief zaken realiseert."





Oudgediende en ereschepen Oscar Deprez komt ook op de lijst. (TVA)