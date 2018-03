Liberalen behouden partijnaam 20 maart 2018

02u39 0

De lokale liberalen trekken naar de kiezer als 'Liberaal 2018', een verderzetting van hun partijnaam 'Liberaal 2012', ontstaan na de fusie van Blauw en Open Vld. "We hebben goed nagedacht over de naam die we wilden: Open Vld of Liberaal 2018. Tijdens de verkiezingen zes jaar geleden scoorden we heel goed met Liberaal 2012 en mensen kennen ons het best bij die naam", vertelt lijsttrekker Lieven Cobbaert. "We willen het bovendien voor iedereen makkelijk houden en niet nóg eens van naam veranderen. Uiteraard werken we optimaal samen met het nationale partijorgaan van Open Vld." (TVA)