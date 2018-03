Lenteschoonmaak in winterse kou 30 maart 2018

De Hengelclub, Wielertoeristenclub De Gouden Leeuw, Femma en Best Pittig namen met meer dan 50 vrijwilligers ondanks de gure weersomstandigheden deel aan de jaarlijkse gemeentelijke zwerfvuilactie. Na de actie konden de deelnemers zich opwarmen met een tas koffie in de kantine van de hengelclub. In Bekegem waren het vooral de chiro en de gezinsbond die de handen uit de mouwen staken.





(COGHE)