Laurentiusconcert in dorpskerk 19 april 2018

De Sint-Amanduskerk vormt zondag om 18 uur het decor voor het 36ste Laurtentiusconcert. Dameskoor Amaranthe brengt met 25 uitvoerders psalmen afgewisseld met speels a capella. Amaranthe trad eerder al op tijdens de Nekka-Nacht en diverse internationale festivals. In Rome mocht koorleider Johannes Dewilde de dirigentenprijs in ontvangst nemen. Amaranthe hoort bij de absolute Vlaamse top. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro en zijn tot 21 april beschikbaar via 0483/42.88.32. Kaarten aan de deur kosten 11 euro. (TVA)