Landelijke Gilde brengt hulde aan Raf Decloedt

Raf Decloedt stopt na 37 jaar als bestuurslid van de Landelijke Gilde Eernegem-Bekegem. Raf en zijn echtgenote Maria Vandycke kregen drie dochters Carine, Linda en Nancy. Raf is landbouwer op rust en heeft de stiel van zijn vader geleerd. Ook zijn vrouw is van boerenafkomst en heeft al de jaren meegeholpen op het erf. In 1980 werd Raf bestuurslid van één van de oudste verenigingen van Eerngem-Bekegem. De taak van Raf was om alles in gereedheid te brengen om activiteiten in goede banen te laten verlopen. Op de foto zit Raf Decloedt naast minister Crevits die een bezoek bracht op het feest van de Landelijke Gilde.





(COGHE)