Landbouwer overlijdt op veld 28 juli 2018

In de Bekegemstraat is gisteren rond 16 uur een landbouwer overleden op zijn veld. De 86-jarige man, bewoner van de Bekegemstraat, kreeg een hartstilstand in de cabine van zijn tractor. De MUG-helikopter was als eerste van de hulpdiensten ter plaatse, maar de artsen konden enkel het overlijden van de landbouwer vaststellen. Een begrafenisondernemer kwam ter plaatse om het lichaam over te brengen.





(BBO)