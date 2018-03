Kop-staartbotsing 23 maart 2018

02u48 0

Op de Torhoutbaan in Ichtegem is het woensdagavond rond 18 uur tot een kop-staartbotsing gekomen. De 22-jarige S.J. uit Ledegem werd aangereden door de 20-jarige K.D. uit Torhout. Er was enkel stoffelijke schade. (JHM)