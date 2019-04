Komt er een ‘glamping’ bij de Stationsput? Timmy Van Assche

11 april 2019

17u16 2 Ichtegem Komt er een ‘glamping’ – een chique camping – naast de Stationsput? Het item was alvast een punt van discussie op de jongste gemeenteraad. Oppositiepartij CD&V is ongerust, maar de meerderheid benadrukt dat er nog lang geen beslissing werd genomen.

De Stationsput in Eernegem ligt langs de Groene 62, tussen Oostende en Torhout. In 1870 werd de put aangelegd zodat stoomtreinen tussen Oostende en Torhout zich er konden bevoorraden. Nu is de grote vijver – met een omtrek van 1,3 kilometer – en het omliggend groen een trekpleister in de regio voor vissers, wandelaars en fietsers. Ex-burgemeester Karl Bonny (CD&V) gaf zo’n acht jaar geleden de opdracht om de hele site beter te ontsluiten. De provincie investeert er onder andere in een uitkijktoren. Maar nu blijkt er een privaat initiatief te zijn om op een schapenweide in de Statiebeekstraat een ‘glamping’ aan leggen. Glamping - of ‘glamorous camping’ - is een chique vorm van kamperen in luxueuze tenten. CD&V zet het item nu op de politieke agenda. De oppositiepartij reageert terughoudend op de plannen. “Er wordt al een tijdje over gesproken over de komst van een zogenaamde ‘glamping’. Alleen: er is nog geen enkel overleg geweest met de buurtbewoners of sportvissers die actief zijn bij de vijver”, vertelt raadslid Frederiek Vermeulen. “We zijn bezorgd. Op het stuk grond waar de camping zou komen, liggen bijvoorbeeld geen nutsvoorzieningen of parkeermogelijkheden. We stellen ons vragen bij de veiligheid. Hoe voorkom je dat kampeerders met een glas te veel op in de vijver springen? We willen er ook op wijzen dat de Stationsput werd ingekleurd als ‘stille recreatiezone’. En die stilte zou wel eens kunnen verdwijnen met een camping.”

Adviezen

Schepen van toerisme Celesta Muylle (WIT) wil benadrukken dat er nog geen enkele beslissing is genomen. “De plannen werden bij het schepencollege kort toegelicht. Het zou gaan om vier grote en een kleinere tent voor zo’n vijftien personen. Maar alles staat onder voorbehoud. Onze diensten, zoals de brandweer, moeten nog de nodige adviezen formuleren of zo’n ‘glamping’ evenwel mogelijk is. Het lijkt er wel op dat dit een ecologisch en afvalarm initiatief is, waar ook geen (luide) muziek zal knallen. Het zou dus geen partycamping worden en het leven bij de vijver zou dus niet verstoord geraken. Het lijkt een origineel idee dat onze gemeente op de toeristische kaart kan zetten. Maar nogmaals: alles zit nog in een studiefase en er is nog niks beslist.”