Komende zondag receptie voor nieuwe inwoners Timmy Van Assche

20 februari 2019

14u24 0 Ichtegem Op zondag 24 februari organiseert het gemeentebestuur een jaarlijkse receptie voor de nieuwe inwoners.

Traditioneel stelt de burgemeester de gemeente, het bestuur en raadsleden voor aan de inwoners die in 2018 in Ichtegem zijn komen wonen. Daarna kan iedereen gezellig napraten tijdens de receptie met cava en broodjes. Per gezin is er een klein welkomstpakket voorzien met daarin de gemeentegids en enkele heerlijke streekproducten. Het ontvangst vindt plaats in het administratief centrum in Eernegem. Inschrijven is noodzakelijk en kan via communicatie@ichtegem.be of 059/34.11.20.