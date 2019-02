Kinderen tekenen op ramen van bibliotheken naar aanleiding van Jeugdboekenmaand, die volgende week start Timmy Van Assche

24 februari 2019

11u16 0 Ichtegem De bibliotheekfilialen van Ichtegem en Eernegem schreven naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand een tekenwedstrijd uit. De winnaars mochten nu hun ontwerp tekenen op de ramen van de bibliotheek.

De Jeugdboekenmaand loopt van 1 tot 31 maart en is een campagne voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Tijdens deze maand wil de vzw ‘Iedereen Leest’ aandacht vragen voor het plezier van lezen, voorlezen en naar illustraties kijken aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. Dit jaar is het centraal thema ‘vrienden voor altijd’. De bibliotheken van Eernegem en Ichtegem riepen daarom alle Ichtegemse kinderen op om mee te tekenen rond dat thema. Uiteindelijk mochten acht winnaars hun tekening kopiëren op de ramen van elk bibliotheekfiliaal met speciale stiften. “Uit de Ichtegemse scholen kozen we drie winnaars - iemand van de eerste, tweede en derde graad. Uit Eernegem waren er vijf winnaars: ook één kind per graad, maar ook nog één winnaar uit MPI De Zandkorrel en het Sint-Godelievecollege”, duidt schepen Magali Segers (Liberaal 2018).

Hartjes en veel kleuren

In Ichtegem tekenden Babette Vierstraete, Vita Vermandere en Julie Dewanckele de mooiste ontwerpen. In Eernegem mochten Lars Vangeluwe, Jano Termote, Gylian Catrysse, Nore Mahieu en Yentl Metsu hun tekening kopiëren. “Ik tekende twee vrienden die samen iets drinken en schreef er het tekstje ‘vrienden voor altijd’ bij, zoals het thema ”, zegt Gylian. “Ik gebruikte daarbij veel kleurtjes.” Andere kinderen maakten uitbundig gebruik van hartjes om hun boodschap kracht bij te zetten. De tekenwedstrijd werd ook doorgetrokken tot bij de kleuters. Zij mochten affiches inkleuren die bij de campagne horen. De affiches worden tentoongesteld in de plaatselijke bibliotheken.