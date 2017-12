Ketnetkoekenbak De Zandkorrel levert bijna 550 euro op 02u58 40 Foto Timmy Van Assche

Basisschool MPI Zandkorrel nam deel aan de Ketnetkoekenbak, die nauw aanleunt met De Warmste Week. Alle klassen van de school namen aan de actie deel: uiteraard het bakken van koekjes, maar ook het ontwerpen van affiches, verpakken en labelen, tellen van de kassa; geen taak was de leerlingen te veel. De Zandkorrel koos voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed als goede doel.





Met twee verkoopdagen op de wekelijkse markt in Eernegem, ging de verkoop als een trein. "Met trots overhandigden we 548,80 euro, meer dan het dubbele van vorig jaar. Een delegatie werd ook uitgenodigd door Ketnet om over de actie te vertellen op Radio Koekenbak", laat de school weten.





(TVA)