Kerstboomverbranding op Kasseileggersplein, organisator Unizo haalt kerstbomen op Timmy Van Assche

09 januari 2019

15u49 0 Ichtegem Komende zondag organiseert de lokale afdeling van Unizo een kerstboomverbranding. Wie dat wil, kan zijn of haar kerstboom laten ophalen door de organisatoren.

Zondag is het weer gezelligheid troef tijdens de jaarlijkse kerstboomverbranding van Unizo. Het Kasseileggersplein vormt weer de plaats van het gebeuren vanaf 17 uur. Omstreeks 18.30 uur wordt het vuur ontstoken. In een grote tent worden (warme) drankjes en hapjes voorzien. Er wordt ook een discobar opgesteld. Het event duurt tot ongeveer 22 uur. “Naar de toekomst toe willen we het evenement een nieuw elan geven, maar daarover zullen we ons hoofd later breken”, vertelt Unizo-voorzitter Geert Vandaele. “Hoe dan ook wordt het een gezellige bijeenkomst.” Unizo haalt zaterdag, vanaf 14 uur, de kerstbomen bij de inwoners van Ichtegem, Eernegem en Bekegem op. Hiervoor moet je een simpel verzoekmailtje sturen naar info@suprima.be. “Bomen die langs de grote invalswegen liggen, pikken we sowieso mee. Maar wie in zij- of kleinere straten woont, moet ons een seintje geven. Ook bomen die verstopt zitten achter een haag en dus niet opmerken, kunnen we niet meenemen." Het gemeentebestuur laat ook weten dat er vanaf vrijdag 20 uur tot en met zondag om middernacht een parkeerverbod geldt op het Kasseileggersplein.