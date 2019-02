Jeugd Home Design Eernegem kijkt Lille OSC in de ogen Redactie

17 februari 2019

20u02 0 Ichtegem Hoog bezoek zondag in de sporthal van Eernegem. Drie ploegjes van de Franse eersteklasser Lille OSC waren er te gast voor evenveel vriendschappelijke wedstrijden tegen de jeugd van minivoetbalploeg Home Design Eernegem.

Minivoetbalploeg Home Design Eernegem kan al enkele jaren buigen op een sterke jeugdwerking. Onder impuls van onder meer techniektrainer Nico Maertens en secretaris Jean-Pierre Vanuxem schaven wekelijks enkele tientallen jonge voetbaltalentjes hun techniek bij in de zaal. Een werk dat loont én vruchten afwerpt. De goede prestaties van de jeugdploegjes van HD Eernegem in wedstrijden, competitie en tornooiverband waren ook de scouts van de Franse eersteklasser Lille OSC niet ontgaan.

De Noord-Franse eersteklasser kan de nodige adelbrieven voorleggen als het op jeugdwerking aankomt, met Rode Duivels Eden Hazard en Divock Origi als de bekendste exponenten van het Centre de Formation van de club uit de League 1. Rijsel was zelf vragende partij om met enkele jeugdploegen naar de sporthal in de Bruggestraat in Eernegem af te zakken. In opperbeste verstandhouding werden drie wedstrijden afgewerkt.

Bij de U9 waren de West-Vlamingen sterker dan hun Noord-Franse leeftijdsgenoten. Na vier keer 13 minuten stond een eindscore van 18-9 op het bord. De U11 had het niet onder de markt met de Fransen, maar won ook, met 9-5. Het slotakkoord in Eernegem werd, alvorens te verbroederen bij een hapje en een drankje, gezet door de Eernegemse U13. Zij sloten de geslaagde namiddag af met een 18-5-overwinning. Hieronder nog enkele sfeerbeelden.