Jan Bekaert (WIT) steekt loftrompet op over ex-burgemeester Bonny, CD&V deelt prikje uit Timmy Van Assche

04 januari 2019

12u52 1 Ichtegem Na een rustige installatievergadering neemt de nieuwe bestuursploeg WIT-Liberaal 2018 de aftrap van een nieuwe legislatuur. CD&V, dat nu in de oppositie zit, deelde nog een prikje uit. Toekomstig schepen Celesta Muylle (WIT) kon wegens gezondheidsredenen de eed nog niet afleggen.

De afgelopen zes jaar vormde WIT een coalitie met CD&V, waarbij de christendemocraten met Karl Bonny de burgemeester leverden. De komende jaren vormt WIT een bestuur met Liberaal 2018. Jan Bekaert (WIT) heeft zijn eerste zitting als nieuwe burgemeester achter de rug. Over drie jaar wisselt hij van mandaat met eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), die meteen een van de nieuwe gezichten is in het college. Al sinds 2007 zetelt hij in de gemeenteraad. De voorbije twaalf jaar was de nog altijd maar 33-jarige Cobbaert veroordeeld tot de oppositie. Nu is hij bevoegd voor onder meer financiën, personeel en patrimonium. “Ik ben ontzettend trots dat het grote werk eindelijk kan beginnen”, vertelde de schepen na de installatiezitting. “Toch blijf ik ook nederig en dankbaar. We staan nog maar aan de start van een lang parcours.” Beide partijen werken achter de schermen aan een nieuw beleidsplan. “We maken hiervoor eerst een grondige financiële analyse”, merkt Bekaert op.

CD&V prikt

CD&V, dat na vele jaren mee besturen nu in de oppositie zit, meent echter dat het een slechte zaak is voor de continuïteit dat Cobbaert en Bekaert binnen drie jaar van mandaat switchen. “Ik vind dat geen valabel argument,” stelt Cobbaert. “Als eerste schepen werk ik nauw met de burgemeester samen. We overleggen in team. Ik ben dus evengoed op de hoogte van alle dossiers. De overdracht zal binnen drie jaar probleemloos en vlot verlopen.” Bekaert treedt zijn coalitiepartner bij. “We zijn een en dezelfde ploeg. Ik wil er even op wijzen dat voormalig burgemeester Karl Bonny in 1998, óók halverwege de legislatuur, de sjerp overnam.” Het siert Bekaert evenwel dat hij tijdens de vergadering Karl Bonny bedankte voor zijn burgemeesterschap van twintig jaar. Bonny zelf legde de eed af als raadslid. “Voor mij was dit een zitting zoals een andere. Het voelde niet anders aan nu we in de oppositie zitten", vertelt de ex-burgemeester. “Ik blijf in de politieraad zetelen, net als ex-burgemeesters Peter Velle van Oudenburg en Bart Halewyck van Gistel. Zo blijft de continuïteit in de raad.” Bonny is echter geen fractieleider, maar wel Frederik Vermeulen. “Een bewust keuze, want je moet de jongere generatie kansen geven. Dit is een wissel met het oog op de toekomst. Fredrik heeft de nodige bagage om een prima parcours af te leggen.”

Muylle nog geen schepen

Celesta Muylle (WIT), in een vorige legislatuur ook al schepen, kon echter de eed nog niet afleggen als nieuwe schepen. Ze kampt met gezondheidsproblemen en moest verstek geven voor de installatiezitting. “Dit is zeer sneu voor Celesta, ze verdient dit niet. Let op, alles komt goed met haar, hé”, benadrukt Bekaert. “Haar aanstelling gebeurt gewoon tijdens de volgende gemeenteraad en is een formaliteit. Het is alleen jammer dat het nu nog niet kon gebeuren - officieel is ze zelfs nog geen gemeenteraadslid. De afgelopen 24 jaar heeft ze nochtans geen enkele gemeenteraad gemist.” Verder zijn Tina Ledaine en Magali Segers Liberaal 2018-schepen, Willy Hosten is schepen namens WIT. Dieter Debacker (WIT) is officieel gemeenteraadsvoorzitter.