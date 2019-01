Inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang mogelijk vanaf 26 januari Timmy Van Assche

19 januari 2019

14u41 0 Ichtegem Door een probleem met de nieuwe inschrijvingssoftware van de buitenschoolse kinderopvang (bko) zullen de inschrijvingen pas kunnen starten op zaterdag 26 januari vanaf 8 uur.

De inschrijvingen gelden voor reservaties voor de krokusvakantie in de Kastaar en de Kornuit en voor de activiteiten van de zogenaamde ‘10-Clan’. Eenmaal je aangemeld bent op het Oudeportaal kun je vanaf zaterdag 26 januari om 8 uur je kind(eren) inschrijven via https://ouderportaal.tjek.be/auth/login, de webpagina’s van de Kastaar en Kornuit of via het digitaal loket. Meer informatie over de activiteiten vind je in het gemeenteblad Winter- en Lentezoemer en in de bko-filialen zelf. Verdere technische info is verkrijgbaar via administratiekastaar@ichtegem.be en 051/58.31.11, of administratiekornuit@ichtegem.be of 059.29.93.88. Op www.tjek.be/manual/ouderportaal/ kun je een video bekijken die de ouders haarfijn uitlegt hoe je kunt inschrijven voor vakanties.