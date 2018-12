Inbrekers roven juwelierszaak leeg: “We zijn ons pensioen kwijt” Bart Boterman

18 december 2018

13u09 0 Ichtegem Inbrekers hebben maandagavond rond 20.30 uur toegeslagen bij juwelier Vanstechelman in de Stationsstraat in Eernegem. Ze namen alle goud en zilver mee. De zaakvoerders zijn erg aangeslagen. “We zijn ons pensioen kwijt”, getuigt Ivan Vanstechelman.

De inbrekers moeten op de loer hebben gelegen op maandagavond. “We zijn slechts anderhalf uur weggeweest. Wellicht zagen ze ons vertrekken. Bij terugkomst merkten we dat er ingebroken was via onze privéwoning”, zegt Ivan Vanstechelman. Hij baat de juwelierszaak al 38 jaar uit, samen met zijn echtgenote.

Volgens de politie Kouter klommen de dieven aan de achterzijde van de woning op het plat dak om op de eerste verdieping een raam open te breken.“Ze zijn vervolgens naar onze zaak gegaan en namen alle goud en zilver mee. Over het verdwenen bedrag aan juwelen kan ik niet in detail treden. Ik kan enkel zeggen dat het een groot bedrag is en we ons pensioen kwijt zijn”, aldus de aangeslagen Ivan Vanstechelman.

“Mentaal is dit voor ons zeer moeilijk omdat we zo lang met hart en ziel voor onze zaak hebben gewerkt. Dit lijkt nu allemaal teniet gedaan”, besluit hij. Volgens Ivan is het al de vierde inbraak in het bestaan van de juwelierszaak, al was de laatste keer wel al een twintigtal jaar geleden. Toen werd het glas van de vitrines ingeslagen en de juwelen geplunderd.

De politie is een buurtonderzoek gestart en liet ook het labo ter plaatse komen voor een sporenonderzoek.