Inbrekers doen pak moeite, maar raken niet binnen JHM

01 februari 2019

Inbrekers hebben nogal wat moeite gedaan om proberen binnen te raken in een woning in de Pieter Breugellaan in het centrum van Ichtegem. Donderdag probeerden ze aan de achterzijde van een woning eerst een schuifraam en vervolgens een deur open te pramen, maar beide pogingen mislukten. Ze geraakten het huis niet binnen en dropen af zonder buit. Toen de bewoners thuiskwamen merkten die de inbraakpoging wel op en belden ze de politie. Die stelde een pv op.