Inbrekers bij Colleman vluchten door alarm 20 augustus 2018

02u36 0

Inbrekers hebben vrijdagnacht iets voor 2 uur proberen binnen te breken bij handelaar in tuinbouwmachines Colleman in de Westkerksestraat in Eernegem.





Achteraan de zaak werd een afsluiting doorgeknipt om de achtertuin te betreden. Toen de dieven de schrikverlichting onklaar wilden maken, ontstond er een stroomonderbreking, waardoor het luid alarm in werking trad. De daders sloegen vervolgens op de vlucht. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. (BBO)