Inbrekers aan de haal met auto op oprit 04 juli 2018

In de Priorijstraat in Ichtegem hebben dieven bij een inbraak een personenwagen gestolen die op de oprit stond geparkeerd. De inbraak werd gisteren vastgesteld rond 7 uur. De dieven zijn via de achterdeur van het huis binnengedrongen en stalen de reservesleutels van de auto, een gsm, een fietscomputer en een laptop. Buiten openden ze de geparkeerde Hyundai en reden ze met de wagen weg in ongekende richting. De wagen werd door de politie geseind. (JHM)