Inbraken in Achterstraat

Dieven hebben vrijdagavond ingebroken in twee woningen in de Achterstraat in Eernegem. Er werd een schuifraam en een deur geforceerd om binnen te raken. Volgens de politie werden de woningen volledig doorzocht, maar is nergens een aanzienlijke buit gemaakt. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BBO)