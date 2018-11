Inbraakpoging mislukt 06 november 2018

In de Kapelhoek in Eernegem hebben inbrekers zondagnacht willen binnendringen in een woning. Volgens de politie werd de voordeur van het huis geforceerd, maar slaagden de dieven er niet in om binnen te raken. De bewoners stelden de inbraakpoging maandagmorgen vast. (BBO)