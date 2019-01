Inbraak in vrachtwagen Jelle Houwen

10 januari 2019

13u21 0

In de Industrielaan in Ichtegem drongen dieven wellicht in de loop van woensdag op donderdagnacht een vrachtwagen binnen. De diefstal werd donderdagochtend vastgesteld. Er was ingebroken in de oplegger en de boorddocumenten werden samen met een haakse slijpmachine gestolen. De politie stelde een PV op.