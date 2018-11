Inbraak in school De Zandkorrel 30 november 2018

Terwijl de ene school uit Eernegem furore maakt in de nationale media dankzij een inzameling van liefst 16.134 euro voor Rode Neuzen Dag (zie onderaan), vergaat het de andere school iets minder. De Zandkorrel kreeg woensdagnacht inbrekers over de vloer. Volgens de politie drongen de dieven binnen door twee deuren open te breken. In het directielokaal werden alle kasten doorzocht. De dieven gingen aan de haal met een kluis met geld en een waardebon. Over de grootte van het gestolen bedrag is niets bekend. De politie stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. De directie wenst niet te reageren op de inbraak. (BBO)