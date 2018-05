Iluna Dewitte winnares van tekenwedstrijd Jumbo Run 01 juni 2018

De 9-jarige Iluna Dewitte uit de gemeentelijke basisschool De Bever in Ichtegem kreeg op 30 mei te horen dat zij de grote winnares is van de tekenwedstrijd Jumbo Run. Iluna's tekening wordt het logo, kenteken en affiche van de 48ste editie van de Jumbo Run en zij wint ook een mooie prijs. Begin april werd een grote tekenwedstrijd uitgeschreven voor alle kinderen die school lopen in één van de lagere scholen in Groot-Ichtegem. Ze kregen de opdracht om een tekening te maken voor de 48ste Jumbo Run die op zaterdag 18 augustus te gast is in Ichtegem. Zo'n 175 motoren met zijspan bezorgen de inwoners van het Dominiek Savio Instituut in Gits dan een onvergetelijke dag.





(COGHE)