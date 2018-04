Ichtegemse Revue: "Ja, wij zaten achter stunt met 'zeeflats'" 27 april 2018

02u53 0

Wat iedereen eigenlijk al wist, wordt nu ook niet meer tegengesproken: de borden 'flats te koop met zeezicht' in Ichtegem, meer dan 20 kilometer van de kust, werden wel degelijk geplaatst door de Ichtegemse Revue.





Ze voeren altijd een stunt op voor hun tweejaarlijkse voorstelling. "Wij zaten inderdaad achter IR Vastgoed, en onze stunt is vaak over de tongen gegaan", knipogen de leden van de toneelgroep van het jeugdhuis.





"Zo kondigen wij onze voorstelling 'De kipper van Ichtegem' aan over het reilen en zeilen in onze gemeente. De shows vinden plaats op 2, 8 en 9 juni. Het is onze elfde opvoering die we brengen." De voorverkoop is intussen gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij dagbladhandel Sonja in de Engelstraat. (JHM)