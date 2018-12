Ichtegem mag ‘Sporters beleven meer’-award in prijzenkast zetten Timmy Van Assche

22 december 2018

11u15 0 Ichtegem De sportdienst van Ichtegem kreeg een award voor de campagne ‘Sporters beleven meer.’

Met de campagne riep Sport Vlaanderen steden en gemeenten op om sport voor alle inwoners toegankelijker te maken. Dat kan door beurzen te organiseren of sportactiviteiten voor een brede laag van de bevolking. Sporters konden hun belevenissen delen op sociale media met #sportersbelevenmeer. Tijdens een awardshow in Brugge, gepresenteerd door sportjournalist Maarten Vangramberen, mocht een delegatie van Ichtegem de prijs in ontvangst nemen. “Een knappe prestatie van onze sportdienst", vertelt uittredend sportschepen Koen Pattyn (CD&V). “Onze sportfunctionaris Martine Vanoverbeke had - zeer begrijpelijk - vooral de sympathieke presentator Maarten Vangramberen in de gaten", grapt Pattyn. Ook andere gemeenten uit de regio vielen in de prijzen, zoals Oudenburg, Gistel, Koekelare, Oostende en De Haan.