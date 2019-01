Ichtegem lijkt klaar voor aangekondigde sneeuwval Timmy Van Assche

29 januari 2019

17u29 0 Ichtegem Nu er sneeuw wordt aangekondigd voor deze nacht en morgenochtend, activeert het gemeentebestuur opnieuw haar sneeuwplan.

“Onze werkliedenploeg is al om 3 uur in de weer - chapeau wat die gasten presteren”, zeggen burgemeester Jan Bekaert (WIT) en eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “In ons actieplan staat dat we eerst de hoofdwegen, toeleidingswegen naar scholen, fiets- en voetpaden sneeuw- en ijsvrij houden. Ook bedieningswegen van wijken krijgen de nodige aandacht. Na afloop van deze winter zullen we dit actieplan evalueren. Nu krijgen we hoofdzakelijk positieve reacties van inwoners, al kunnen we natuurlijk niet overal sneeuw ruimen en zout strooien.” Naast de inspanningen van de gemeente en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden. Zo geraken buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming. 75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving kunnen ze, zodra er sneeuw ligt, contact opnemen met de sneeuwtelefoon: 0478/49.57.29.