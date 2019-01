Huis onbewoonbaar na brand: gezin met drie kinderen in noodhuis Bart Boterman

21 januari 2019

16u22 0 Ichtegem In de Dorpstraat in Bekegem heeft een brand maandagmiddag een huis volledig verwoest. Er was niemand thuis toen het vuur ontstond. Het gezin met drie kinderen van 7 jaar, 5 jaar en 6 maanden wordt tijdelijk opgevangen in een noodwoning van de gemeente Ichtegem.

Het was een buurtbewoonster die rond het middaguur zag hoe er gitzwarte rook uit de schoorsteen kwam en ook de ramen van de woning zwart begonnen worden. De vrouw begaf zich naar de school in Bekegem, waar de kinderen les volgen. Daar bemachtigde ze het nummer van papa Wouter Vanhonsebrouck (36). “Ze vroeg mij of onze kachel brandde en of er wel iemand thuis was”, aldus Wouter. “Meteen wist ik dat er iets niet klopte.” De brandweer werd onmiddellijk verwittigd en ook Wouter snelde naar huis.

De brandweer beukte de achterdeur in. De keuken stond al in lichterlaaie en de gitzwarte rook was overal. “Vijf minuten later en ons huis stond in lichterlaaie. De brandweer had het vuur in de keuken uiteindelijk vrij snel onder controle, maar alles hangt vol roet . De benedenverdieping moet volledig vernieuwd worden. Alle kledij en al het speelgoed van de kinderen is kapot. Dit komt zwaar aan”, aldus Wouter. De oorzaak zou een kortsluiting zijn geweest in een vaatwasmachine.

Opvang

Intussen heeft de gemeente Ichtegem gezorgd voor opvang. “We kunnen voorlopig terecht in een kleine leegstaande seniorenflat in Kapelleveld in Bekegem, een vijfhonderdtal meter verder. We zijn blij dat de gemeente ons zo snel uit de nood helpt, maar voor de kinderen is dit geen ideale situatie. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk is opgelost en we binnenkort terug naar huis kunnen”, aldus Wouter. Intussen kwam ook de verzekeraar langs om alles zo spoedig mogelijk te regelen.