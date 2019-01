Houten tuinomheining aangereden JHM

04 januari 2019

In de Waterhoekstraat in Ichtegem, een zijstraat van de Torhoutbaan vlakbij het centrum, reed een onbekende automobilist donderdag een houten tuinafsluiting aan. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De bewoners merkten de schade aan de tuinomheining pas donderdag in de voormiddag op. De politie kwam ter plaatse en stelde een PV op.