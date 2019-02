Hier kan je deze week geflitst worden in politiezone Kouter JHM

20 februari 2019

Politiezone Kouter maakte twee plaatsen bekend waar het deze week een aangekondigde snelheidscontrole zal houden. Dat is het geval op de Oostendsesteenweg in Ichtegem en de Stationsstraat in Oudenburg. Het gaat om controles die op voorhand aangekondigd worden. Maar daarnaast zijn er ook altijd niet aangekondigde snelheidscontroles mogelijk in de zone.