Grote werken aan Keibergstraat beginnen in mei Timmy Van Assche

27 februari 2019

10u06 0 Ichtegem Begin mei starten de werken aan een gescheiden rioleringsstelsel in de Keibergstraat. Op 14 maart is er een bewonersvergadering om de werken in detail te bespreken.

Op dit moment worden de nutsleidingen in de Keibergstraat aangepakt. De straat blijft gedurende de werken, die tot eind maart duren, toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. 6 mei wordt vooropgesteld als startdatum. Na het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe waterleidingen, worden de voetpaden en wegdek aangepakt. Zo komen de bomen langs de kant van de weg te staan en niet langer pal in het midden van het voetpad. “Op donderdag 14 maart om 20 uur is er een bewonersvergadering voorzien in het gemeentehuis van Ichtegem, waar de werken besproken worden met alle omwonenden", duidt schepen van openbare werken Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen ongeveer een jaar duren. De heraanleg van de parking aan de sporthal wordt in de laatste fase voorzien. Het is de bedoeling om tijdens de werken altijd vijftig plaatsen beschikbaar te houden.” De gemeente zal op haar website updates over de werken meedelen. Info: www.ichtegem.be.