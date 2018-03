Groene mars bindt strijd aan tegen zwerfvuil 24 maart 2018

Ichtegem Basisschool De Zandkorrel heeft in het verlengde van de gemeentelijke zwerfvuilactie een 'groene mars' georganiseerd voor alle leerlingen en personeelsleden.

Het volledige peloton ging onder politiebegeleiding naar de markt van Eernegem en werd ontvangen door burgemeester Karl Bonny (CD&V) en milieuschepen Celesta Muylle (WIT). De school vraagt iedereen om bewust om te gaan met afval en wil de afvalberg verminderen. Ze delen hiervoor ook zelfgemaakte flyers uit aan buurtbewoners. "We willen een duidelijk signaal geven: neen tegen zwerfvuil!", klinkt het. De school vraagt de gemeente om meer vuilnisbakken te plaatsen in de straten en toe te treden tot de statiegeldalliantie. Ook willen ze een nog nauwere samenwerking tussen de school en gemeente om milieuproblemen samen aan te pakken. "De toetreding tot de statiegeldalliantie staat volgende week op de agenda van de gemeenteraad", zegt burgemeester Bonny. "En we hebben al nieuwe vuilnisbakken gekocht met een beperkte inwerpopening. Vuilnisbakken zijn absoluut nodig, maar we mogen niet overdrijven. Anders worden er dingen in gedropt die er niet thuishoren. Zo hebben we ooit netten geïnstalleerd langs fietspaden om blikjes in te gooien. We merkten echter dat veel mensen er grijze, niet-officiële vuilniszakken in gooiden, waarop we de netten moesten wegnemen." (TVA)