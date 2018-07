Gezinsbond huldigt verdienstelijke leden 18 juli 2018

De traditionele barbecue voor de bestuursleden van de Gezinsbond Ichtegem stond in het teken van het 90-jarig bestaan. Provinciaal voorzitter Jean-Pierre Landerwyn kwam het bestuursteam feliciteren en enkele bestuursleden in de bloemetjes zetten. Nancy Versyck ontving een gepersonaliseerd kunstwerk van Terra Flama voor haar 10 jaar inzet als wijkcoördinator en coördinator 'koken voor kinderen', Frank Despiegelaere en Patrick Verplancke mochten 4 bondsmoffen in ontvangst nemen voor hun 25 jaar engagement, respectievelijk als bondssecretaris en als voorzitter Gezinssport, Nicole Hollevoet ontving het gouden bondsereteken voor 30 jaar wijkcoördinator en Willy Hosten tenslotte ontving de hoogste bondsonderscheiding - het Tweede Ereplakket - voor zijn 40 jaar voorzitterschap en lidmaatschap van het Gewestbestuur. Hij was ook 7 jaar gewestvoorzitter Houtland en lid van de Provinciale Algemene Vergadering en van de Algemene Vergadering in Brussel. Vicevoorzitter Patrick Bogaert dankte de voorzitter namens het bestuursteam en bood hem een speciaal ontworpen keramiekwerk van Kasper aan. Zijn echtgenote Ria Rogghe kreeg een ruiker bloemen. Na de barbecue volgde een spannende wedstrijd 'trabollen' tussen de' jongens' en de 'meisjes' in de Klyteput. De 'jongens' wonnen deze keer!





(COGHE)