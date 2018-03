Gewelddadige afrekening in drugsmilieu? TRIO BREEKT IN EN SLAAT INBOEDEL KORT EN KLEIN BART BOTERMAN

07 maart 2018

02u46 0 Ichtegem Het gerecht stelt alles in het werk om de daders van een gewelddadige afrekening in Eernegem op te sporen. Maandagavond rond 22.40 uur drongen drie mannen met bivakmutsen binnen in een woning in de Aartrijkestraat door middel van een voorhamer. Vervolgens sloegen ze de keuken en woonkamer kort en klein. In het huis was niemand aanwezig. Wellicht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu.

Het waren de buren die de politie verwittigden toen ze zagen hoe drie mannen met donkere kledij, kap en bivakmuts zich met groot geweld inbraken in het huis. "Het ging enorm snel. Ik stond buiten te roken en zag hoe drie mannen met een voorhamer richting de buren wandelden. Een iemand bonkte met de hamer op deur en de andere twee bleven stampen tot de voordeur open brak. Daarna sloeg een van hen nog het raam in. Na een minuut binnen te zijn geweest, sloegen ze te voet op de vlucht. De politie was kort daarna ter plaatse en zocht de buurt af met speurhonden en een helikopter op zoek naar de daders", getuigt buurman Jürgen Rech (37).





Drugs en wapen

Er werd niemand meer aangetroffen in de buurt en het gerecht is bezig met een opsporing. Wellicht stapte het trio gewoon in een wagen en maakten ze zich zo uit de voeten. Het parket van Brugge bevestigt de feiten zoals beschreven door de buurman en voegt nog toe dat er zware beschadigingen werden toegebracht in de keuken en woonkamer. "In het belang van het onderzoek wordt geen verdere informatie of commentaar gegeven over deze zaak", aldus het parket van Brugge. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het huis zouden namelijk pakketten drugs en een wapen zijn gevonden door de speurders.





Chihuahua dood?

Bewoonster C.W., een vrouw van eind de twintig, verklaarde aan de politie dat de daders de drugs er hebben achtergelaten om haar erin te luizen. Ze was niet aanwezig in het huis tijdens de inval en werd naar eigen zeggen al drie weken bedreigd.





Twee dagen voor de feiten vond ze een dode muis in haar brievenbus en een dag voor de feiten werd de spiegel van haar gloednieuwe Volkswagen stukgetrapt. De vrouw woont er al drie jaar en scheidde van haar man. Sinds zes maanden woont haar nieuwe vriend B.S. uit Oostende, een jonge twintiger, bij haar in. De man is nog maar kort vrij uit de gevangenis voor drugsfeiten en is met andere woorden geen onbekende voor het gerecht. Volgens buurtbewoners is het er al langer een komen en gaan van druggebruikers en wordt er gedeald in het huis. Mogelijks wilden de daders zich wreken. Bij de gewelddadige afrekening zou een hondje, een chihuahua, het leven hebben gelaten, al is dat niet door het parket bevestigd.