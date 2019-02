Getuigen gezocht nadat vandaal autoband lek steekt met mes JHM

28 februari 2019

In de Torhoutbaan in Ichtegem werd woensdagavond even na 19 uur een geval van vandalisme vastgesteld. Een onbekende vandaal stak met een mes een band lek van een geparkeerde wagen. Het gaat om het rechterachterwiel. Eigenares K.V. is via sociale media op zoek naar getuigen. “Het gebeurde tussen 11 en 18 uur”, zegt ze. “De wagen stond geparkeerd op de parking van de tapijtenwinkel naast dagbladhandel Heidi.” Wie iets gezien zou hebben neemt best contact op met de politie.