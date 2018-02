Gemeentediensten zamelen 4.300 euro in voor zieke kinderen 09 februari 2018

Tijdens de Warmste Week, eind december vorig jaar, sloegen verschillende diensten van de gemeente en het OCMW Ichtegem de handen in elkaar. Koekjesverkopen, boekenmarkt, winterbar, kerstmarkt, koffie- en chocomelkverkoop brachten samen 4.355,55 euro op. De opbrengst gaat naar de vzw Beyond the Moon. Die vzw biedt families met een ernstig ziek kind de gelegenheid om samen te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving, weg van ziekenhuizen en behandelingen. Als sponsor van meer dan 4.000 euro krijgt de gemeente de mogelijkheid om een gezin uit Ichtegem voor te dragen. "Deze acties zijn een schoolvoorbeeld van hoe vele kleine beetjes samen iets groters worden", aldus de gemeente.





(TVA)