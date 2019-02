Gemeentebestuur zoekt oplossing voor parkeerprobleem bij zaal De Kouter Timmy Van Assche

Ichtegem Bestuurspartijen WIT en Liberaal 2018 zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem bij zaal De Kouter. Maar een simpele en snelle oplossing is er helaas niet.

Bij zaal De Kouter is het vaak drummen en zoeken naar een parkeerplaats. In de kleine Kouterstraat, die uitgeeft op het zaaltje, zijn er 31 parkeerplaatsen, waarvan eentje voor personen met een beperking. Te weinig, zo weten ze ook op het gemeentehuis. “De zaal is zowat drie dagen per week bezet. De ruimte in de buurt is dan weer beperkt”, zegt eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), afkomstig uit Bekegem. “We zoeken naar een oplossing, maar die is niet evident. Aanpalende gronden aankopen is een dure aangelegenheid. Anderzijds zouden we ook gronden die nu in landbouwgebied liggen, kunnen herbestemmen.” Er valt ook goed nieuws te melden over de zaal. Zo is er nu ook overal wifi beschikbaar en worden dit jaar een nieuwe chauffageketel en geluidsinstallatie geplaatst.