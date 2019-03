Gemeentebestuur neemt verzekeringspolissen onder de loep Timmy Van Assche

21u10 0 Ichtegem Het gemeentebestuur laat een audit opstellen om te achterhalen of en hoeveel het kan besparen op nieuw af te sluiten verzekeringen.

Elke gemeente heeft verschillende verzekeringen en polissen lopen. In Ichtegem onderzoekt het nieuwe gemeentebestuur of en hoeveel het kan besparen op nieuw af te sluiten verzekeringen. Sommige lopen al vele jaren door. “Momenteel zit er weinig structuur in de verschillende verzekeringspolissen van de gemeente. Bovendien lopen een aantal verzekeringen af. Een audit moet duidelijkheid scheppen: kunnen we op sommige - nieuw af te sluiten - verzekeringen besparen of niet. In andere gemeenten bleek al dat er tot maar liefst veertig procent bespaard kan worden door een nieuwe of ander type verzekering af te sluiten", meldt schepen van financiën Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).