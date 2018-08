Gemeente plaatst camera na nieuwe inbraak sportcomplex 07 augustus 2018

02u47 0

De gemeente Ichtegem zal haar nieuwe mobiele camera de komende tijd inzetten rond het sportcomplex in de Keibergstraat. Afgelopen weekend werd daar al voor de derde keer in een jaar ingebroken. Ook deze keer hebben dieven veel schade aangericht in het sportcomplex. Vorige zomer werd in twee weken tijd ook al twee keer ingebroken in café Extra Time. Daarna werden ook nog enkele pogingen ondernomen.





De inbrekers drongen zaterdagnacht het gebouw binnen door de deur van het vergaderlokaal van de voetbalclub open te stampen. In het lokaal konden ze echter niets stelen. Vervolgens gingen ze naar de voetbalkantine, waar ze wat drank nuttigden en geld stalen. Daarna gooiden ze met een steen het schuifraam van de krachtbalkantine stuk en stalen ook daar geld. Tot slot stampten ze nog de deur in van het ballenlokaal achteraan de krachtbalkantine.





"De gemeente zal nu haar mobiele camera daar de komende tijd inzetten om een oogje in het zeil te houden", zegt burgemeester Karl Bonny. "Die camera maakt goeie beelden, dag en nacht. Ze is recent nog ingezet bij het WK voetbal. De feiten aan het sportcomplex zijn vooral vandalenstreken, want veel geld is daar niet te vinden en er werd vooral veel schade aangericht. Het terrein is dan ook erg groot en ligt wat afgelegen. Het is moeilijk die hele site te beveiligen met vaste camera's. Daarom zetten we nu eerst de mobiele camera in en nadien zullen we de situatie evalueren." (JHM)