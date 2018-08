Gemeente krijgt premie voor restauratie Huize Anna Mahieu 07 augustus 2018

02u47 0 Ichtegem De Vlaamse regering kent het gemeentebestuur een subsidie toe van 216.014,80 euro voor de restauratie van huis Anne Mahieu.

Het herenhuis in de Westkerkestraat werd in 1873 gebouwd door de lokale timmermansfamilie Mahieu, waarvan Anna Mahieu in 2006 als laatste bewoonster overleed. De woning werd in 2012 beschermd als monument omwille van de geschiedenis, architectuur en sociaal-culturele waarde. Ondertussen verkeert het in slechte staat, onder andere door vandalisme. "In een eerste fase worden de daken, buitenschrijnwerk, bepleistering, baksteenmetselwerk van de bijgebouwen en serre gerestaureerd. Het pand wordt verbouwd tot restaurant en woning voor de uitbater. In een latere tweede fase wordt de binnenkant van de woning aangepakt", laat minister Geert Bourgeois (N-VA) weten.





Burgemeester Karl Bonny (CD&V) beaamt.





"Aanvankelijk wilden we het gebouw uitbreiden, maar dat zou met 1,3 miljoen euro te duur uitvallen. De toekomstige horecazaak komt dus in het huidige pand. Er is al veel interesse, maar we schrijven pas een concessie uit als de werken klaar zijn. We beginnen zo snel mogelijk met de restauratiewerken."





De totale renovatiekost bedraagt ongeveer een miljoen euro. Eerder werd al een onderzoekspremie toegekend voor de opmaak van het beheersplan. De gemeente kocht het huis vijf jaar geleden aan voor 345.000 euro. (TVA)