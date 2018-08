Gemeente investeert in twee speelpleintjes 17 augustus 2018

02u30 0

Het gemeentebestuur van Ichtegem heeft precies 23.894,60 euro geïnvesteerd in twee speelpleintjes in deelgemeente Eernegem. In de Stokerijstraat werd een geheel nieuw speelplein in gebruik genomen. "De laatste tijd zijn hier zo'n dertig woningen bijgekomen en vestigden hier zich heel wat jonge gezinnen", duidt schepen Koen Pattyn (CD&V). Hoog tijd om er wat leven in de brouwerij te brengen dus. "De toestellen werden eind juni geleverd, onlangs werd het zand als veilige bodem aangebracht." In de Populierenlaan werd een bestaand speelplein opgesmukt met twee nieuwe speeltoestellen. "Ook hier wonen heel wat jonge gezinnen met kinderen, die zich nu volop kunnen uitleven op de nieuwe toestellen", besluit Pattyn. (TVA)