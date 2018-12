Gemeente investeert fors in wagenpark Timmy Van Assche

25 december 2018

14u47 0 Ichtegem In 2018 investeerde de gemeente Ichtegem volop in de uitbreiding van het wagenpark en de aankoop van kwalitatief materiaal voor de technische dienst. Kostenplaatje: 278.523,32 euro.

“Eén van de belangrijkste taken van een gemeente is het onderhoud ervan”, zegt uittredend burgemeester Karl Bonny (CD&V). “De inwoners verlangen een goed onderhouden gemeente, zoals wegen, parken, openbare ruimte, markten, en daar heeft Ichtegem het afgelopen jaar sterk op ingezet. Een goed onderhoud vereist kwalitatief materiaal en daar werd hard in geïnvesteerd.” In maart startte de gemeente met de aankoop van een bestelwagen met groot volume (34.622,59 euro). Het bestuur kocht een CNG-bestelwagen met kipper in september (49.175,43 euro). Het wagenpark werd in november uitgebreid met de aankoop van een hoogtewerker op een bestelwagen (87.301,50 euro). Tot slot werden er ook twee onkruidbestrijdingsmachines met heet water aangekocht (107.423,80 euro). “Op die manier wordt het onkruid niet langer bestreden met giftige pesticiden en onkruidverdelgers”, zegt Bonny. “De onkruidbestrijdingsmachines werden reeds ingezet op het kerkhof van Eernegem en in de Gilbert De Breuckstraat. Zo konden we de goten reinigen, onkruid op het speelplein wieden en verkiezingspanelen proper maken.” Leuk detail: de wagens werden aangekocht bij lokale garages Vandaele, Rabaey, Eurotrading Mortier en Beel. Naast deze nieuwe aankopen beschikt de gemeente ook over meerdere bestelwagens op CNG en twee elektrische voertuigen. Ook in 2019 blijft de gemeente inzetten op de vernieuwing van het wagenpark.