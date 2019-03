Gemeente investeert fors in basisschool De Bever: zonnepanelen op dak en renovatie van leslokalen Timmy Van Assche

05 maart 2019

19u21 0 Ichtegem Het gemeentebestuur investeert zo’n 85.000 euro in twee verschillende projecten in basisschool De Bever. Zo worden er enerzijds vier leslokalen compleet gerenoveerd, anderzijds komen er maar liefst 73 zonnepanelen op het dak van de sporthal van de school.

Gemeentelijke basisschool De Bever ligt in de Engelstraat. De leslokalen van het eerste en twee leerjaar en de vakken zedenleer en muziek, die aan de straatkant liggen, moeten echter dringend gerenoveerd worden. “De leslokalen liggen aan de straatkant en onder die lokalen liggen riolen die er slecht aan toe zijn”, duidt schepen van onderwijs Celesta Muylle (WIT). “Om die riolering aan te pakken, moeten we de vloer uitbreken. Achteraf worden de vloeren van de lokalen opgevuld met polierbeton. Tegelijk maken we van de gelegenheid gebruik om ook de radatioren, leidingen en de hele binnenkant van de lokalen aan te pakken." De werken worden in de zomervakantie uitgevoerd om hinder te beperken. De kostprijs wordt om 50.000 euro geraamd.

Zonnepanelen

Los van de renovatie loopt nog een tweede project in De Bever. Op het dak van de sporthal komen zo maar eventjes 73 zonnepanelen, een primeur voor Ichtegem. “Met de gemeente zetten we in op hernieuwbare energie en zo kunnen we onze CO2-uitstoot verder verlagen”, vervolgt Muylle. “We hebben de eerder beslissing om geen grote installaties van hernieuwbare energie op te starten, herzien. Het dak van de sporthal is ideaal om zonnepanelen te plaatsen.” De gemeente geniet ook van groenestroomcertificaten. “De installatie bedraagt iets meer dan 35.000 euro en wordt helemaal door de gemeente betaald. Maar we schatten de terugverdientijd op zes jaar”, meent de schepen. Een timing van de installatie moet nog worden bepaald.